India EU Dialogue: भारत-ईयू राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे, साझा एजेंडे के अमल पर जताया संतोष

भारत और यूरोपीय संघ के राजनयिक संबंधों को 60 साल पूरे हो गए। इस मौके पर 'प्रवास और आवाजाही पर उच्च स्तरीय वार्ता' (6th HLDMM) का आयोजन किया गया। इसमें साझा एजेंडे के सफल क्रियान्वयन पर संतोष जताया गया।

Dr Ausaf Sayeed, Secy (Consular, Passport & Visa and Overseas Indian Affairs) & Monique Pariat, DG (Migration & Home Affairs), European Commission co-Chaired the 6th High-Level Dialogue on Migration & Mobility (HLDMM) between India & the European Union in Brussels on 27 Oct: MEA pic.twitter.com/s0r6Vd6k1e