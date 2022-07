पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म एक बार फिर बढ़ गए हैं। अब नवाशहर में 16 साल की एक लड़की का अपहरण कर उसका जबरन धर्मांतरण कराने और मुस्लिम युवक से शादी का मामला सामने आया है। इससे भड़के हिंदुओं ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के घर के बाहर प्रदर्शन कर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने व अपहृत हिंदू लड़की को मुक्त कराने की मांग की।

पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण और अपहरण के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। इसमें बहुसंख्यक समाज की भी मौन सहमति साफ नजर आती है। नवाशहर की ताजा घटना से हिंदुओं में दहशत का माहौल है। अपहृत लड़की का नाम करीना बताया गया है। आरोप है कि छह दिन पहले अहमद शहर के उन्नार मोहल्ले से करीना का अपहरण किया गया। हालांकि पुलिस ने अपहरण के आरोप को नकारा है।



एसएसपी बोले-अपहरण नहीं हुआ, लड़की भाग कर गई

पूर्व राष्ट्रपति के घर के बाहर प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि लड़की का अपहरण किया गया है, लेकिन नवाशहर के एसएसपी अमीर सउद मगसी का कहना है कि करीना का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि वह मीर मोहम्मद गांव के खलील रहमान जोनो के साथ भाग गई है। उसने कराची की कोर्ट में खलील से शादी कर ली है। डॉन में छपी रिपोर्ट के अनुसार मगसी ने बताया कि सुंदरमल की शिकायत पर धारा 365-B के तहत खलील के पिता असगर जोनो को गिरफ्तार किया है। खलील और असगर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने खलील की शादी का कथित निकाहनामा भी साझा किया है। पुलिस के अनुसार करीना को अब सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां उससे पूछा जाएगा कि वह किसके साथ रहना चाहती है।

16-year-old Hindu girl Kareena abducted, converted to Islam and married to the Muslim man. Hindu community stage protest in front of Zardari house in Nawabshah, seeking help of former president to recover the girl. #EndForcedConversions pic.twitter.com/Pu55Ejqa9V