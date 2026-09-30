एफिल टॉवर विवाद: अब प्रमुख देंगे इस्तीफा, हिंदू प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर महिला स्टाफ को रोकने पर मचा था बवाल

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कंपनी एसईटीई ने एक बयान में कहा कि पेरिस के इस प्रतिष्ठित स्थल के 2018 से महानिदेशक रहे पैट्रिक ब्रांको रुइवो साल के अंत में अपना पद छोड़ देंगे। इसमें कहा गया है कि एक आंतरिक जांच में पाया गया कि यात्रा के आयोजन में परिचालनात्मक खामियों और कमियों के कारण महिला कर्मचारियों को अस्वीकार्य तरीके से हटाया गया।बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) समूह से जुड़े लगभग 100 लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में एफिल टॉवर का दौरा किया, जिसमें उनके स्थान पर पुरुष सहकर्मियों को नियुक्त किया गया था।उस समय, एसईटीई ने कहा था कि हिंदू प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया था कि यात्रा को इस तरह से आयोजित किया जाए जिससे महिलाओं के साथ बातचीत सीमित हो। कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि ने कहा कि महिलाओं को उनके कार्यस्थल छोड़ने के लिए कहा गया और उन्हें अपमानित महसूस हुआ। स्मारक के कर्मचारियों ने कहा कि महिला कर्मचारियों को भी प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति के दौरान कुछ क्षेत्रों से न गुजरने या उन्हें पार न करने का निर्देश दिया गया था।इस घटना के बाद टावर को बंद कर दिया गया क्योंकि कर्मचारियों ने अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए हड़ताल कर दी।राजनेताओं ने इस घटना की निंदा की। फ्रांस की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष याएल ब्रौन-पिवेट ने यात्रा के बाद कहा 'मैं महिलाओं को विदेशी आगंतुकों की मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर होकर पीछे हटने की अनुमति देने से इनकार करती हूं।' पेरिस के समाजवादी मेयर, इमैनुएल ग्रेगोइरे ने इसे बेतुका, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य निर्णय बताया और दो अलग-अलग जांचों के आदेश दिए।एसईटीई के अध्यक्ष एरियल वेल ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले उपायों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, 'आने वाले महीनों में हमें सर्वोत्तम संभव परिस्थितियों में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी करने का अवसर मिलेगा।'