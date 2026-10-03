ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हादसा: रग्बी फैंस की भीड़ में घुसी कार, कई लोग घायल; टीम बस का इंतजार कर रहे थे प्रशंसक

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ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के मुताबिक, घटना में कितने लोग घायल हुए और हादसा किस तरह हुआ, इसकी तत्काल पूरी जानकारी सामने नहीं आई थी। न्यू साउथ वेल्स एंबुलेंस अधिकारियों ने बताया कि मौके पर कई लोगों का इलाज किया जा रहा था।जानकारी के अनुसार, रग्बी प्रशंसक शनिवार को टीम की बस के आने का इंतजार कर रहे थे। न्यूकैसल नाइट्स को रविवार को रग्बी लीग के फाइनल मुकाबले में खेलना है। इसी के चलते बड़ी संख्या में प्रशंसक टीम का हौसला बढ़ाने के लिए सड़क पर जुटे थे। इसी दौरान एक कार भीड़ में जा घुसी और कई लोग इसकी चपेट में आ गए।ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस (AAP) की रिपोर्ट के अनुसार, घटना के बाद कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही हैं। फिलहाल अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार भीड़ में कैसे पहुंची और चालक की मंशा क्या थी। हादसे में घायल लोगों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर भी तत्काल विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं थी।न्यू साउथ वेल्स एंबुलेंस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद कई लोगों को घटनास्थल पर ही चिकित्सा सहायता दी जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय किया गया। अधिकारियों की जांच के बाद ही हादसे की पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।