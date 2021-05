खराब रिश्ते: फेसबुक के जुकरबर्ग और एपल के टिम कुक इस तरह बने दुश्मन

{"_id":"608ca7309927485e4e720009","slug":"facebooks-zuckerberg-and-apples-tim-cook-become-enemies-like-this","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u0930\u093e\u092c \u0930\u093f\u0936\u094d\u0924\u0947: \u092b\u0947\u0938\u092c\u0941\u0915 \u0915\u0947 \u091c\u0941\u0915\u0930\u092c\u0930\u094d\u0917 \u0914\u0930 \u090f\u092a\u0932 \u0915\u0947 \u091f\u093f\u092e \u0915\u0941\u0915 \u0907\u0938 \u0924\u0930\u0939 \u092c\u0928\u0947 \u0926\u0941\u0936\u094d\u092e\u0928","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज सर्विस, सेन फ्रांसिस्को Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 01 May 2021 06:35 AM IST