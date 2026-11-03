ईरान में पांच धमाके: रिपोर्ट में दावा- यूएस ने हवाई हमले किए, केशम द्वीप के ऊपर विमान भी दिखे; IRGC क्या बोला?

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान के दक्षिणी इलाके में जोरदार धमाकों की खबर सामने आई है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित क्यूशम द्वीप और बंदर लेंगेह में कई विस्फोट सुने गए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक, क्यूशम द्वीप पर पांच धमाकों की आवाज सुनाई दी, जबकि बंदर लेंगेह में भी कई धमाकों की खबर है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आसमान में दो विमानों को उड़ते हुए देखने का दावा किया है।हालांकि, अभी तक इन धमाकों की वजह का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है और न ही किसी के हताहत होने की जानकारी मिली है।

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