एक्सप्लेनर: अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से क्या बदलेगा, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए क्या दांव पर?

महंगाई और खर्च से परेशान अमेरिकी मतदाता

मध्यावधि चुनाव में महंगाई और अर्थव्यवस्था बड़े मुद्दे बने हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी लोग रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों और खर्चों से परेशान हैं। कई मतदाता इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों और ईरान के साथ युद्ध को जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि, सितंबर में अमेरिका की बेरोजगारी दर 4.2 फीसदी रही और पिछले क्वार्टर में अर्थव्यवस्था 3.4 फीसदी की दर से बढ़ी। इसके बावजूद आम लोगों को आर्थिक स्थिति में राहत महसूस नहीं हो रही है।



रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2025 से अब तक अमेरिका में चीजों की कीमतें करीब 5.5 फीसदी बढ़ी हैं। इसी दौरान कर्मचारियों की औसत प्रति घंटे की कमाई में भी 5.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यानी लोगों की कमाई बढ़ी, लेकिन महंगाई के कारण खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ गया। इसके अलावा, घर खरीदने के लिए 30 साल के होम लोन पर ब्याज दर 7 फीसदी से ऊपर है। घरों की कमी से उनकी कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। ऐसे में महंगाई और आर्थिक परेशानियां मिडटर्म चुनाव में ट्रंप सरकार के लिए चुनौती बन सकती हैं।



निर्दलीय मतदाता और उम्मीदवार बदल सकते हैं चुनावी समीकरण

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 के मिडटर्म चुनावों में उन मतदातओं की भूमिका अहम हो सकती है जो दोनों प्रमुख दलों में से किसी भी तरफ झुकाव नहीं रखते। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के अनुसार, अमेरिका के 44 फीसदी वयस्क खुद को किसी दल से जुड़ा नहीं मानते हैं। हालांकि, इनमें से ज्यादातर का झुकाव डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी की ओर रहता है। ऐसे मतदाता जो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, कुल मतदाताओं में उनकी हिस्सेदारी करीब 7 से 10 फीसदी है।



मैरिस्ट पोल के मुताबिक, 2026 के चुनावों में वोट डालने की संभावना रखने वाले ऐसे मतदाताओं में 52 फीसदी डेमोक्रेटिक और 39 फीसदी रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं, 28 फीसदी बदलाव के लिए वोट देने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा, नेब्रास्का और मोंटाना में निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी भी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। इन राज्यों में उनके कारण बड़ी पार्टियों के वोटों का समीकरण बदल सकता है।