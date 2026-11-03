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बांग्लादेश में चौथे दिन भी मजदूरों का प्रदर्शन: सड़कों पर उतरे कपड़ा फैक्टरी के कर्मचारी; जगह-जगह पुलिस तैनात

Tue, 03 Nov 2026 12:02 PM IST
राकेश कुमार एएनआई, ढाका।
एएनआई, ढाका। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 03 Nov 2026 12:02 PM IST
सार

बांग्लादेश में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कपड़ा मजदूरों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। ढाका के मीरपुर में फैक्टरियों में काम शुरू होने के बाद मजदूर फिर सड़कों पर उतर आए। हालात संभालने के लिए पुलिस तैनात की गई है।

 

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Bangladesh garment workers protest for higher wages in Dhaka
बांग्लादेश में प्रदर्शन - फोटो : @ANI

विस्तार
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बांग्लादेश में ज्यादा वेतन की मांग को लेकर कपड़ा फैक्टरी के कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। राजधानी ढाका के मीरपुर इलाके में सुबह कुछ कपड़ा फैक्टरियों में कामकाज आंशिक रूप से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद मजदूर फिर काम छोड़कर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के दोबारा सड़कों पर आने से इलाके में तनाव बढ़ गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
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