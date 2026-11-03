बांग्लादेश में चौथे दिन भी मजदूरों का प्रदर्शन: सड़कों पर उतरे कपड़ा फैक्टरी के कर्मचारी; जगह-जगह पुलिस तैनात

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#WATCH | Dhaka, Bangladesh: Tensions escalate in Bangladesh on the fourth day of garment workers' protests demanding higher wages. Garment factories, particularly in Dhaka's Mirpur area, had partially resumed operations in the morning. However, workers have once again walked out of factories and taken to the streets, prompting the deployment of police personnel to control the situation. विज्ञापन November 3, 2026





खबर अपडेट की जा रही है...



बांग्लादेश में ज्यादा वेतन की मांग को लेकर कपड़ा फैक्टरी के कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। राजधानी ढाका के मीरपुर इलाके में सुबह कुछ कपड़ा फैक्टरियों में कामकाज आंशिक रूप से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद मजदूर फिर काम छोड़कर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के दोबारा सड़कों पर आने से इलाके में तनाव बढ़ गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।