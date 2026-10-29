एक्सप्लेनर: यहूदी देश इस्राइल की राजनीति में अरब समुदाय की क्या भूमिका, कितनी आबादी और चुनाव में कितना दबदबा?

इस्राइल में अरब समुदाय की आबादी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का इतिहास काफी अहम रहा है। देश की स्थापना के बाद से इस समुदाय की स्थिति में कई बदलाव आए हैं और अब चुनाव के बीच अरब राजनीतिक दलों की भूमिका भी चर्चा में है।

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कैसे बना इस्राइल?

ऐसे में सवाल है कि इस्राइल में अरब समुदाय का इतिहास क्या है? उसकी राजनीति में भागीदारी कैसे बढ़ी? सरकार बनाने में उसके दलों की भूमिका क्यों अहम है?

इस्राइल के गठन का इतिहास यहूदियों की अलग देश बनाने की मांग और फलस्तीनी अरबों के अपने राजनीतिक अधिकारों के संघर्ष से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 70 ईस्वी में रोमन सेनापति टाइटस की सेना ने यरुशलम पर कब्जा कर दूसरे यहूदी मंदिर को नष्ट कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मारे गए, गुलाम बनाए गए और विस्थापित हुए। हालांकि, यहूदियों का दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहना इससे पहले भी शुरू हो चुका था। मिस्र, बेबीलोनिया और रोम में यहूदी समुदाय पहले से मौजूद थे।

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135 ईस्वी में रोमन सम्राट हैड्रियन के शासनकाल में बार कोखबा विद्रोह को कुचलने के बाद यहूदियों पर यरुशलम में प्रवेश समेत कई प्रतिबंध लगाए गए। इससे उनका विस्थापन और बढ़ा। हालांकि, यहूदी समुदाय का एक हिस्सा इस क्षेत्र में बना रहा।1517 में फलस्तीन का क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। यहां मुस्लिम, ईसाई और यहूदी समुदाय रहते थे। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन का नियंत्रण स्थापित हुआ। 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को फलस्तीन का मैंडेट सौंपा।19वीं सदी के आखिर में यूरोप में यहूदी-विरोधी भावना और भेदभाव बढ़ रहा था। इसी दौर में जियोनिज्म आंदोलन उभरा। इसका उद्देश्य यहूदियों के लिए फलस्तीन में एक राष्ट्रीय मातृभूमि स्थापित करना था। 1897 में थियोडोर हर्जल के नेतृत्व में स्विट्जरलैंड के बेसल में पहला जियोनिस्ट सम्मेलन हुआ।2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर जेम्स बाल्फोर ने लॉर्ड रोथ्सचाइल्ड को पत्र लिखा। इसे बाल्फोर घोषणा कहा जाता है। इसमें ब्रिटिश सरकार ने फलस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक मातृभूमि स्थापित करने का समर्थन किया था। हालांकि, यह किसी स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की तत्काल स्थापना की घोषणा नहीं थी।घोषणा में यह भी कहा गया था कि फलस्तीन के मौजूदा गैर-यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हालांकि, उनके राजनीतिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।1933 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार बढ़े। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की। इस नरसंहार को होलोकॉस्ट कहा जाता है। इसके बाद यहूदियों के लिए अलग और सुरक्षित देश बनाने की मांग को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला।दूसरी ओर, फलस्तीनी अरब भी ब्रिटिश शासन से आजादी चाहते थे। उन्हें आशंका थी कि यहूदी आव्रजन और अलग यहूदी राज्य बनने से उनकी जमीन और राजनीतिक अधिकार प्रभावित होंगे। दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ता गया। 1947 में ब्रिटेन ने फलस्तीन का मामला संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा।