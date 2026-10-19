एक्सप्लेनर: क्या हर स्मार्ट डिवाइस पर मंडरा रहा है एआई वॉर्म का खतरा? एंथ्रोपिक के शोध में हुआ ये बड़ा खुलासा

एआई वॉर्म को रोकना मुश्किल क्यों हो सकता है?

अगर कोई वॉर्म एक ही केंद्रीय सर्वर से नियंत्रित हो रहा है, तो उस सर्वर को बंद करने से उसका फैलाव रोका जा सकता है। लेकिन अगर वह कई उपकरणों पर फैल चुका हो और उन्हीं पर चल रहा हो, तो प्रभावित उपकरणों की पहचान करके उन्हें सुरक्षित करना जरूरी हो सकता है।



एंथ्रोपिक के शोधकर्ताओं ने आशंका जताई कि ऐसे वॉर्म को रोकना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसे बंद करने के लिए कोई एक केंद्रीय जगह नहीं होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि इसका फैलाव धीमा हो सकता है और ऐसे प्रोग्राम की संख्या दोगुनी होने में कई दिन लग सकते हैं।

क्या पहले भी हो चुके हैं बड़े साइबर हमले?

इंटरनेट के इतिहास में कई ऐसे वॉर्म और साइबर हमले सामने आए हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है।



मॉरिस वॉर्म (1988): 2 नवंबर 1988 को इंटरनेट पर फैलने वाले इस वॉर्म ने उस समय नेटवर्क से जुड़े करीब 60 हजार कंप्यूटरों में से लगभग 6 हजार को प्रभावित किया था। इसकी वजह से कई कंप्यूटर धीमे पड़ गए और नेटवर्क सेवाएं बाधित हुईं।



स्टक्सनेट (2010): यह वॉर्म ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी औद्योगिक प्रणालियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसने खास सॉफ्टवेयर के जरिए यूरेनियम संवर्धन में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी पैदा की। इस हमले ने दिखाया कि साइबर हमले से औद्योगिक उपकरणों को भी नुकसान पहुंच सकता है।



वॉनाक्राई (2017): इस साइबर हमले में वॉर्म की तरह खुद फैलने की क्षमता रखने वाले रैनसमवेयर का इस्तेमाल हुआ। इसने कंप्यूटरों की फाइलें लॉक कर दीं और उन्हें खोलने के बदले फिरौती मांगी। यूरोपोल के मुताबिक, इस हमले ने 150 से ज्यादा देशों में करीब दो लाख कंप्यूटरों को प्रभावित किया। अस्पतालों, कंपनियों और दूसरी संस्थाओं का काम भी बाधित हुआ।



नॉटपेट्या (2017): यह हमला जून 2017 में शुरू हुआ और यूक्रेन से निकलकर दुनिया के कई देशों तक फैल गया। शुरुआत में यह रैनसमवेयर जैसा दिखा, लेकिन इसका असर केवल फाइलें लॉक करने तक सीमित नहीं था। इसने कंप्यूटर प्रणालियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया और कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के कामकाज को बाधित किया। अमेरिकी सरकार ने इसे दुनिया के सबसे नुकसानदेह साइबर हमलों में से एक बताया था।



द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, पुराने साइबर हमलों में कई बार ऐसी सुरक्षा कमियों का फायदा उठाया गया, जिनके लिए अपडेट उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें उपकरणों में इंस्टॉल नहीं किया गया था। इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों में भी सुरक्षा अपडेट की कमी जोखिम बढ़ा सकती है।

क्या एआई वॉर्म का खतरा अभी वास्तविक है?

द गार्डियन की रिपोर्ट में टोरंटो विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ता जोनास गुआन ने कहा कि एआई की क्षमताएं तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं, साइबर सुरक्षा कंपनी सेंटिनलवन के उपाध्यक्ष जुआन आंद्रेस गुएरेरो-सादे ने प्रयोग के वास्तविक असर को लेकर सवाल उठाए। उनके मुताबिक, इसकी व्यावहारिक उपयोगिता को लेकर किए जाने वाले दावों में सावधानी बरतनी चाहिए।



विशेषज्ञों के मुताबिक, नेटवर्क की अलग-अलग सुरक्षा व्यवस्थाओं से ऐसे हमलों का पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद मिल सकती है। मजबूत पासवर्ड रखना, दो चरणों में पहचान की पुष्टि करना और सॉफ्टवेयर को समय पर अपडेट करना कई साइबर हमलों से बचाव में मदद करता है।