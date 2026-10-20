अमेरिका मध्यावधि चुनाव: चंदे में डेमोक्रेट आगे, ट्रंप की पार्टी को मस्क का सहारा; क्या है पैसों का पूरा खेल?

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अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से पहले चंदा जुटाने में डेमोक्रेट उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। सीनेट के कई अहम मुकाबलों में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा पैसा जुटाया है। रिपब्लिकन को एलन मस्क जैसे अरबपतियों और बड़े राजनीतिक समूहों से भारी आर्थिक मदद मिल रही है। अमेरिकी चुनाव आयोग के दस्तावेजों बताते हैं कि जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान डेमोक्रेट्स कई प्रमुख सीटों पर बढ़त बनाते दिखे। nटेक्सास में डेमोक्रेट उम्मीदवार जेम्स टालारिको ने 60.2 मिलियन डॉलर जुटाए, जबकि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी केन पैक्सटन को 10.2 मिलियन डॉलर मिले। मिशिगन, ओहायो और मेन में भी डेमोक्रेट्स ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से अधिक राशि जुटाई।