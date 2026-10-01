एक्सप्लेनर: हाईजैक से इंजन फेल होने तक, बड़े विमान संकट के वक्त पायलट और क्रू ने कब-कब बचाई यात्रियों की जान?

नीरजा भनोट ने यात्रियों को बचाते हुए दी जान

5 सितंबर 1986 को पैन एएम की उड़ान 73 मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी। विमान पाकिस्तान के कराची हवाईअड्डे पर रुका हुआ था। इसी दौरान चार हथियारबंद आतंकवादी विमान में घुस गए और यात्रियों को बंधक बना लिया।



इस विमान में 379 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। आतंकवादियों ने विमान पर कब्जा कर लिया था। इसी विमान में 23 साल की नीरजा भनोट वरिष्ठ विमान परिचारिका थीं।



आतंकवादियों के विमान में घुसते ही नीरजा ने पायलट दल को खतरे की जानकारी देने में मदद की। इसके बाद पायलट विमान से बाहर निकलने में सफल रहे। इससे आतंकवादी विमान को अपनी इच्छा के मुताबिक दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सके।



इसके बाद नीरजा यात्रियों के बीच रहीं और स्थिति संभालती रहीं। आतंकवादियों ने यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठा करने को कहा, ताकि अमेरिकी यात्रियों की पहचान की जा सके। नीरजा ने यात्रियों की मदद की और कई पासपोर्ट छिपाने में भूमिका निभाई।



करीब 17 घंटे तक यात्री विमान के अंदर बंधक रहे। इसके बाद विमान की बिजली चली गई और अंदर अंधेरा छा गया। इसी दौरान आतंकवादियों ने यात्रियों और चालक दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। नीरजा ने आपातकालीन दरवाजा खोला और यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। वह यात्रियों को रास्ता दिखाकर बाहर भेजती रहीं।



इसी दौरान उनके सामने तीन छोटे बच्चे आए। गोलीबारी के बीच नीरजा ने बच्चों को बचाने की कोशिश की और उन्हें बचाने के लिए खुद उनके सामने आ गईं। आतंकवादियों की गोलियों की चपेट में आने से नीरजा की मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। पैन एम 73 के अपहरण में कुल 20 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए।



नीरजा भनोट को उनके साहस के लिए भारत और विदेशों में कई सम्मान मिले। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। यह भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। नीरजा को 1987 में यह सम्मान दिया गया। नीरजा अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला और 2003 तक इसकी सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थीं।



उन्हें पाकिस्तान का तमगा-ए-पाकिस्तान भी दिया गया। पैन एम हिस्टोरिकल फाउंडेशन के अनुसार, 2006 में उन्हें अमेरिकी न्याय विभाग का विशेष साहस पुरस्कार भी दिया गया।