चेतावनी: विशेषज्ञों ने कहा- गृहयुद्ध के कगार पर है पाकिस्तान

{"_id":"60a9599681e280120b61537e","slug":"experts-said-pakistan-facing-economic-crisis-terrorism-and-violence-conditions-like-civil-war-being-created","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091a\u0947\u0924\u093e\u0935\u0928\u0940: \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937\u091c\u094d\u091e\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e- \u0917\u0943\u0939\u092f\u0941\u0926\u094d\u0927 \u0915\u0947 \u0915\u0917\u093e\u0930 \u092a\u0930 \u0939\u0948 \u092a\u093e\u0915\u093f\u0938\u094d\u0924\u093e\u0928","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

एजेंसी, इस्लामाबाद Published by: देव कश्यप Updated Sun, 23 May 2021 12:50 AM IST