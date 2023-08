BRICS: शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर, ब्रिक्स का विस्तार और राष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग एजेंडे में शामिल

15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे। इस बीच, भारत के ब्रिक्स शेरपा दम्मू रवि ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ साक्षात्कार में बताया कि ब्रिक्स का विस्तार और राष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग मंगलवार (22 अगस्त) से यहां शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं।

