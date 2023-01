Emirates Plane: 13 घंटे तक हवा में घूमता रहा एमिरेट्स का विमान, फिर वहीं लैंड किया जहां से भरी थी उड़ान

न्यूजीलैंड जाने वाली एमिरेट्स फ्लाइट ने यात्रियों को लेकर शुक्रवार सुबह दुबई से उड़ान भरी, लेकिन 13 घंटे से अधिक समय तक हवा में उड़ान भरने के बाद विमान एक असामान्य घटना की वजह से वापस उसी हवाई अड्डे पर लैंड किया। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, एमिरेट्स फ्लाइट ईके448 ने स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10:30 बजे उड़ान भरी। फ्लाइटअवेयर के अनुसार, पायलट ने लगभग 9,000 मील की यात्रा के आधे रास्ते में ही यू-टर्न ले लिया। विमान आखिरकार शनिवार की आधी रात वापस दुबई में उतरा।

Did you know the Auckland airport is the only airport in the world to have an immersive underwater experience in the terminal?



Brilliant architecture! pic.twitter.com/2weSzlMSQd