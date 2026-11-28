इटली में शिक्षा सुधार कानून को मिली मंजूरी: स्कूलों में बुर्का-नकाब पर बैन, विदेशी छात्रों के लिए क्या बदला?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Sat, 28 Nov 2026 08:36 AM IST
सार
इटली की मेलोनी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। नए कानून के तहत स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। संसद के निचले सदन में इसे 142 वोटों से मंजूरी मिली। वहीं, विदेशी छात्रों के लिए भी नियम में बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं क्या बदलाव हुए हैं?
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विस्तार
इटली ने शिक्षा में एक सुधार को मंजूरी दी है। इसके तहत स्कूलों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही पहली कक्षा में विदेशी मूल के छात्रों की संख्या को 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। विपक्षी दलों ने इस कदम को भेदभावपूर्ण बताया है।
पक्ष में कितने वोट पड़े?
'चैंबर ऑफ डेप्युटीज' (इटली की संसद का निचला सदन) ने 142 वोटों के समर्थन, 112 वोटों के विरोध और चार सदस्यों के मतदान न करने के साथ इस सुधार को मंजूरी दी। इस सुधार के अंतर्गत, उन विदेशी अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, जिनके बच्चों को देश की शिक्षा प्रणाली में ढलने में कठिनाई हो रही है।
क्या है नया कानून?
'डेक्रेटो स्कुओला' के नाम से जाना जाने वाला यह कानून, 20 नवंबर को सीनेट में पहले ही पारित किया जा चुका था। यह 30 सितंबर, 2026 के 'डिक्री-लॉ 170' का हिस्सा है। इसमें ऐसे उपाय शामिल हैं जो 2026-27 शैक्षणिक सत्र की नियमित शुरुआत सुनिश्चित करते हैं, 'नेशनल रिकवरी एंड रेजिलिएंस प्लान' के तहत पहलों को समर्थन देते हैं, और विदेशी छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देते हैं।
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नए नियमों के तहत, मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में बुर्का और नकाब पहनने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, विदेशी मूल के छात्रों पर लगाई गई 30 प्रतिशत की सीमा उन छात्रों पर लागू नहीं होगी, जिन्हें पहले से ही इतालवी भाषा का पर्याप्त ज्ञान है। निचले सदन में अंतिम मतदान के दौरान विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सदन के भीतर एक ऐसा पोस्टर दिखाया जिस पर लिखा था, 'स्कूल में कोई भी विदेशी नहीं होता।'
शिक्षा में किए गए नए सुधारों का प्रस्ताव क्या है?
गैर-इतालवी छात्रों पर 30 प्रतिशत की सीमा कोई पूरी तरह से नई बात नहीं है। इसी तरह की एक पाबंदी 2010 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मारियास्टेला गेल्मिनी की ओर से जारी एक सर्कुलर के जरिए लगाई गई थी। हालांकि, स्थानीय जनसांख्यिकीय स्थितियों और लचीलेपन की कमी के कारण, विशेष रूप से शहरों के बाहरी इलाकों में, इसे अक्सर लागू नहीं किया जा सका।
विदेशी अभिभावकों के लिए क्या है?
नए कानून में विदेशी अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा के कोर्स का प्रावधान भी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके बच्चों को राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में घुलने-मिलने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
मेलोनी ने क्या कहा था?
इस साल की शुरुआत में, प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार स्कूलों में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने, कक्षाओं में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने और घुलने-मिलने में कठिनाई का सामना कर रहे बच्चों के अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा सीखना अनिवार्य करने के लिए कानून तैयार कर रही है।
अपनी पार्टी 'ब्रदर्स ऑफ इटली' के युवा विंग 'जियोवेंतू नाज़ियोनाले' द्वारा आयोजित एक रैली में, मेलोनी ने इन प्रस्तावित पाबंदियों का बचाव करते हुए तर्क दिया कि इतालवी छात्रों को अपनी ही कक्षाओं में अल्पसंख्यक नहीं बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'यह स्वीकार्य नहीं है कि एक इतालवी कक्षा में इतालवी बच्चे ही खुद को हाशिए पर या अलग-थलग महसूस करें, क्योंकि वे अल्पसंख्यक बन गए हैं। ऐसा नहीं होने दिया जा सकता।'
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पक्ष में कितने वोट पड़े?
'चैंबर ऑफ डेप्युटीज' (इटली की संसद का निचला सदन) ने 142 वोटों के समर्थन, 112 वोटों के विरोध और चार सदस्यों के मतदान न करने के साथ इस सुधार को मंजूरी दी। इस सुधार के अंतर्गत, उन विदेशी अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, जिनके बच्चों को देश की शिक्षा प्रणाली में ढलने में कठिनाई हो रही है।
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क्या है नया कानून?
'डेक्रेटो स्कुओला' के नाम से जाना जाने वाला यह कानून, 20 नवंबर को सीनेट में पहले ही पारित किया जा चुका था। यह 30 सितंबर, 2026 के 'डिक्री-लॉ 170' का हिस्सा है। इसमें ऐसे उपाय शामिल हैं जो 2026-27 शैक्षणिक सत्र की नियमित शुरुआत सुनिश्चित करते हैं, 'नेशनल रिकवरी एंड रेजिलिएंस प्लान' के तहत पहलों को समर्थन देते हैं, और विदेशी छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देते हैं।
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नए नियमों के तहत, मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में बुर्का और नकाब पहनने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, विदेशी मूल के छात्रों पर लगाई गई 30 प्रतिशत की सीमा उन छात्रों पर लागू नहीं होगी, जिन्हें पहले से ही इतालवी भाषा का पर्याप्त ज्ञान है। निचले सदन में अंतिम मतदान के दौरान विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सदन के भीतर एक ऐसा पोस्टर दिखाया जिस पर लिखा था, 'स्कूल में कोई भी विदेशी नहीं होता।'
शिक्षा में किए गए नए सुधारों का प्रस्ताव क्या है?
गैर-इतालवी छात्रों पर 30 प्रतिशत की सीमा कोई पूरी तरह से नई बात नहीं है। इसी तरह की एक पाबंदी 2010 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मारियास्टेला गेल्मिनी की ओर से जारी एक सर्कुलर के जरिए लगाई गई थी। हालांकि, स्थानीय जनसांख्यिकीय स्थितियों और लचीलेपन की कमी के कारण, विशेष रूप से शहरों के बाहरी इलाकों में, इसे अक्सर लागू नहीं किया जा सका।
विदेशी अभिभावकों के लिए क्या है?
नए कानून में विदेशी अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा के कोर्स का प्रावधान भी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके बच्चों को राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में घुलने-मिलने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
मेलोनी ने क्या कहा था?
इस साल की शुरुआत में, प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार स्कूलों में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने, कक्षाओं में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने और घुलने-मिलने में कठिनाई का सामना कर रहे बच्चों के अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा सीखना अनिवार्य करने के लिए कानून तैयार कर रही है।
अपनी पार्टी 'ब्रदर्स ऑफ इटली' के युवा विंग 'जियोवेंतू नाज़ियोनाले' द्वारा आयोजित एक रैली में, मेलोनी ने इन प्रस्तावित पाबंदियों का बचाव करते हुए तर्क दिया कि इतालवी छात्रों को अपनी ही कक्षाओं में अल्पसंख्यक नहीं बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'यह स्वीकार्य नहीं है कि एक इतालवी कक्षा में इतालवी बच्चे ही खुद को हाशिए पर या अलग-थलग महसूस करें, क्योंकि वे अल्पसंख्यक बन गए हैं। ऐसा नहीं होने दिया जा सकता।'