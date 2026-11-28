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'चैंबर ऑफ डेप्युटीज' (इटली की संसद का निचला सदन) ने 142 वोटों के समर्थन, 112 वोटों के विरोध और चार सदस्यों के मतदान न करने के साथ इस सुधार को मंजूरी दी। इस सुधार के अंतर्गत, उन विदेशी अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, जिनके बच्चों को देश की शिक्षा प्रणाली में ढलने में कठिनाई हो रही है।'डेक्रेटो स्कुओला' के नाम से जाना जाने वाला यह कानून, 20 नवंबर को सीनेट में पहले ही पारित किया जा चुका था। यह 30 सितंबर, 2026 के 'डिक्री-लॉ 170' का हिस्सा है। इसमें ऐसे उपाय शामिल हैं जो 2026-27 शैक्षणिक सत्र की नियमित शुरुआत सुनिश्चित करते हैं, 'नेशनल रिकवरी एंड रेजिलिएंस प्लान' के तहत पहलों को समर्थन देते हैं, और विदेशी छात्रों के एकीकरण को बढ़ावा देते हैं।नए नियमों के तहत, मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में बुर्का और नकाब पहनने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, विदेशी मूल के छात्रों पर लगाई गई 30 प्रतिशत की सीमा उन छात्रों पर लागू नहीं होगी, जिन्हें पहले से ही इतालवी भाषा का पर्याप्त ज्ञान है। निचले सदन में अंतिम मतदान के दौरान विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सदन के भीतर एक ऐसा पोस्टर दिखाया जिस पर लिखा था, 'स्कूल में कोई भी विदेशी नहीं होता।'गैर-इतालवी छात्रों पर 30 प्रतिशत की सीमा कोई पूरी तरह से नई बात नहीं है। इसी तरह की एक पाबंदी 2010 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मारियास्टेला गेल्मिनी की ओर से जारी एक सर्कुलर के जरिए लगाई गई थी। हालांकि, स्थानीय जनसांख्यिकीय स्थितियों और लचीलेपन की कमी के कारण, विशेष रूप से शहरों के बाहरी इलाकों में, इसे अक्सर लागू नहीं किया जा सका।नए कानून में विदेशी अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा के कोर्स का प्रावधान भी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके बच्चों को राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में घुलने-मिलने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।इस साल की शुरुआत में, प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार स्कूलों में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने, कक्षाओं में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने और घुलने-मिलने में कठिनाई का सामना कर रहे बच्चों के अभिभावकों के लिए इतालवी भाषा सीखना अनिवार्य करने के लिए कानून तैयार कर रही है।अपनी पार्टी 'ब्रदर्स ऑफ इटली' के युवा विंग 'जियोवेंतू नाज़ियोनाले' द्वारा आयोजित एक रैली में, मेलोनी ने इन प्रस्तावित पाबंदियों का बचाव करते हुए तर्क दिया कि इतालवी छात्रों को अपनी ही कक्षाओं में अल्पसंख्यक नहीं बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'यह स्वीकार्य नहीं है कि एक इतालवी कक्षा में इतालवी बच्चे ही खुद को हाशिए पर या अलग-थलग महसूस करें, क्योंकि वे अल्पसंख्यक बन गए हैं। ऐसा नहीं होने दिया जा सकता।'