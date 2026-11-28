विश्व अपडेट: ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर, नॉर्वे की बजट एयरलाइन ने दिवालियापन के लिए किया आवेदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अमन मौर्या Updated Sat, 28 Nov 2026 03:29 AM IST
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नॉर्वे की बजट एयरलाइन नॉर्स अटलांटिक एयरवेज ने शुक्रवार को दिवालियापन के लिए आवेदन कर दिया। इससे एक दिन पहले ही एयरलाइन ने अपनी उड़ानें और टिकटों की बिक्री बंद कर दी थी। वर्ष 2021 में स्थापित यह एयरलाइन यूरोप से एशिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के लिए सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा देती थी। एयरलाइन की मूल कंपनी नॉर्स अटलांटिक एएसए ने एक बयान में कहा कि निदेशक मंडल ने दिवालियापन याचिका दायर करने का फैसला किया है। बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब कंपनी के संचालन को जारी रखने का कोई आधार नहीं बचा है। यह फैसला अमेरिकी बजट एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइंस के दिवालियापन की कार्यवाही के दौरान अपना परिचालन बंद करने और कारोबार से बाहर होने के करीब सात महीने बाद आया है। ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध के दौरान जेट ईंधन की बढ़ती कीमतों ने उन छोटी एयरलाइंस पर भारी वित्तीय दबाव डाला है, जिनकी आर्थिक स्थिति साल की शुरुआत में ही मजबूत नहीं थी।
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फर्जी प्रोफाइल मुसीबत, एआई के डर से इंस्टाग्राम-फेसबुक छोड़ रहे कलाकार
जिस सोशल मीडिया ने कलाकारों को दुनिया में पहचान और बाजार दिया, अब वही उनके लिए मुसीबत बन गया है। एआई से कलाकृतियों की नकल, कलाकारों के नाम से फर्जी प्रोफाइल और उनकी कृतियों से दूसरों की कमाई ने स्वतंत्र कलाकारों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई कलाकार अपनी रचनात्मक पहचान और बौद्धिक संपदा बचाने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे लोकप्रिय मंचों से दूरी बना रहे हैं।
सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के वॉटरकलर कलाकार मैटी बर्नहैम को 2024 में पता चला कि उनकी एक कलाकृति का इस्तेमाल पिंटरेस्ट पर फर्जी अकाउंट चलाने के लिए किया जा रहा है। उनकी पेंटिंग के एआई संस्करण तैयार कर फर्जी प्रोफाइल के जरिये शॉपिफाई, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बेचे जा रहे थे। बर्नहैम ने उस अकाउंट का पता वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर तक लगाया, लेकिन इसके पीछे कौन था, यह पता नहीं चल सका। कलाकारों की चिंता मेटा की प्रस्तावित सेवा शर्तों को लेकर भी है। आशंका है कि नई व्यवस्था के तहत उनकी तस्वीरों, कलाकृतियों और रचनात्मक शैली का इस्तेमाल उनकी जानकारी या सहमति के बिना एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने में हो सकता है।
जिस सोशल मीडिया ने कलाकारों को दुनिया में पहचान और बाजार दिया, अब वही उनके लिए मुसीबत बन गया है। एआई से कलाकृतियों की नकल, कलाकारों के नाम से फर्जी प्रोफाइल और उनकी कृतियों से दूसरों की कमाई ने स्वतंत्र कलाकारों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई कलाकार अपनी रचनात्मक पहचान और बौद्धिक संपदा बचाने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे लोकप्रिय मंचों से दूरी बना रहे हैं।
सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के वॉटरकलर कलाकार मैटी बर्नहैम को 2024 में पता चला कि उनकी एक कलाकृति का इस्तेमाल पिंटरेस्ट पर फर्जी अकाउंट चलाने के लिए किया जा रहा है। उनकी पेंटिंग के एआई संस्करण तैयार कर फर्जी प्रोफाइल के जरिये शॉपिफाई, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बेचे जा रहे थे। बर्नहैम ने उस अकाउंट का पता वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर तक लगाया, लेकिन इसके पीछे कौन था, यह पता नहीं चल सका। कलाकारों की चिंता मेटा की प्रस्तावित सेवा शर्तों को लेकर भी है। आशंका है कि नई व्यवस्था के तहत उनकी तस्वीरों, कलाकृतियों और रचनात्मक शैली का इस्तेमाल उनकी जानकारी या सहमति के बिना एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने में हो सकता है।
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ईरान की धमकियों से डरे ट्रंप के 5 मंत्री, सैन्य ठिकानों पर ली शरण
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीब 5 मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अपने निजी घर छोड़कर सैन्य ठिकानों पर रहने चले गए हैं। इन मंत्रियों ने ईरान से मिल रही जान से मारने की धमकियों और अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा को इसकी वजह बताया है। अब ये अधिकारी 100 साल से भी ज्यादा पुराने सैन्य घरों में रह रहे हैं, जहां चारों तरफ सेना की सुरक्षा रहती है। इनमें विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट शामिल हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉशिंगटन डीसी में सैन्य ठिकानों पर अधिकारियों के रहने का यह चलन पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है।
ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में जॉर्जटाउन में अपनी कोठी छोड़ दी और सैन्य ठिकाने पर रहने चले गए। उन्होंने सीएनबीसी न्यूज के एक कार्यक्रम में बताया कि ईरान से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। इसी वजह से उन्हें घर बदलना पड़ा। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर और उनकी पत्नी केटी अपने चार बच्चों के साथ वर्जीनिया वाला घर छोड़कर फोर्ट मैकनेयर सैन्य ठिकाने पर रहने चले गए थे। विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और स्टीफन मिलर का परिवार फोर्ट मैकनेयर में पड़ोसी हैं। यहां सैन्य अधिकारियों के लिए बने घरों की एक कतार को 'जनरल्स रो' कहा जाता है। सैन्य घरों का किराया 4,500 डॉलर से ज्यादा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीब 5 मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अपने निजी घर छोड़कर सैन्य ठिकानों पर रहने चले गए हैं। इन मंत्रियों ने ईरान से मिल रही जान से मारने की धमकियों और अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा को इसकी वजह बताया है। अब ये अधिकारी 100 साल से भी ज्यादा पुराने सैन्य घरों में रह रहे हैं, जहां चारों तरफ सेना की सुरक्षा रहती है। इनमें विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट शामिल हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉशिंगटन डीसी में सैन्य ठिकानों पर अधिकारियों के रहने का यह चलन पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है।
ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में जॉर्जटाउन में अपनी कोठी छोड़ दी और सैन्य ठिकाने पर रहने चले गए। उन्होंने सीएनबीसी न्यूज के एक कार्यक्रम में बताया कि ईरान से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। इसी वजह से उन्हें घर बदलना पड़ा। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर और उनकी पत्नी केटी अपने चार बच्चों के साथ वर्जीनिया वाला घर छोड़कर फोर्ट मैकनेयर सैन्य ठिकाने पर रहने चले गए थे। विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और स्टीफन मिलर का परिवार फोर्ट मैकनेयर में पड़ोसी हैं। यहां सैन्य अधिकारियों के लिए बने घरों की एक कतार को 'जनरल्स रो' कहा जाता है। सैन्य घरों का किराया 4,500 डॉलर से ज्यादा है।