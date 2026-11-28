{"_id":"6b09fd484aa83377da0f2605","slug":"world-news-updates-hindi-bangladesh-gaza-war-israel-pakistan-us-syria-afghanistan-ttp-2026-11-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"विश्व अपडेट: ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर, नॉर्वे की बजट एयरलाइन ने दिवालियापन के लिए किया आवेदन","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

विज्ञापन नॉर्वे की बजट एयरलाइन नॉर्स अटलांटिक एयरवेज ने शुक्रवार को दिवालियापन के लिए आवेदन कर दिया। इससे एक दिन पहले ही एयरलाइन ने अपनी उड़ानें और टिकटों की बिक्री बंद कर दी थी। वर्ष 2021 में स्थापित यह एयरलाइन यूरोप से एशिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के लिए सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा देती थी। एयरलाइन की मूल कंपनी नॉर्स अटलांटिक एएसए ने एक बयान में कहा कि निदेशक मंडल ने दिवालियापन याचिका दायर करने का फैसला किया है। बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब कंपनी के संचालन को जारी रखने का कोई आधार नहीं बचा है। यह फैसला अमेरिकी बजट एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइंस के दिवालियापन की कार्यवाही के दौरान अपना परिचालन बंद करने और कारोबार से बाहर होने के करीब सात महीने बाद आया है। ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध के दौरान जेट ईंधन की बढ़ती कीमतों ने उन छोटी एयरलाइंस पर भारी वित्तीय दबाव डाला है, जिनकी आर्थिक स्थिति साल की शुरुआत में ही मजबूत नहीं थी।

Trending Videos

फर्जी प्रोफाइल मुसीबत, एआई के डर से इंस्टाग्राम-फेसबुक छोड़ रहे कलाकार

जिस सोशल मीडिया ने कलाकारों को दुनिया में पहचान और बाजार दिया, अब वही उनके लिए मुसीबत बन गया है। एआई से कलाकृतियों की नकल, कलाकारों के नाम से फर्जी प्रोफाइल और उनकी कृतियों से दूसरों की कमाई ने स्वतंत्र कलाकारों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई कलाकार अपनी रचनात्मक पहचान और बौद्धिक संपदा बचाने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे लोकप्रिय मंचों से दूरी बना रहे हैं।



सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के वॉटरकलर कलाकार मैटी बर्नहैम को 2024 में पता चला कि उनकी एक कलाकृति का इस्तेमाल पिंटरेस्ट पर फर्जी अकाउंट चलाने के लिए किया जा रहा है। उनकी पेंटिंग के एआई संस्करण तैयार कर फर्जी प्रोफाइल के जरिये शॉपिफाई, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बेचे जा रहे थे। बर्नहैम ने उस अकाउंट का पता वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर तक लगाया, लेकिन इसके पीछे कौन था, यह पता नहीं चल सका। कलाकारों की चिंता मेटा की प्रस्तावित सेवा शर्तों को लेकर भी है। आशंका है कि नई व्यवस्था के तहत उनकी तस्वीरों, कलाकृतियों और रचनात्मक शैली का इस्तेमाल उनकी जानकारी या सहमति के बिना एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने में हो सकता है।

विज्ञापन

विज्ञापन