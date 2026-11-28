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'पछतावा या विनाश, फैसला अमेरिका के हाथ में'

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को टेलीग्राम पर यह वीडियो साझा किया। अंग्रेजी भाषा में वॉयस-ओवर (नैरेशन) वाले इस वीडियो की शुरुआत इस चेतावनी के साथ होती है "हम अपने बच्चों के हत्यारों को बख्शेंगे नहीं।" विज्ञापन पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव के बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बना वीडियो जारी कर दुनिया की दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियों को सीधी धमकी दी है। इस वीडियो में ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन, सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स के मुख्यालयों पर ड्रोन हमलों और भीषण आगजनी के दृश्य दिखाए गए हैं।

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वीडियो में आगे अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा गया है, *"हम अमेरिकी जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इसे एक चेतावनी समझें। ईरान पर हुए हमलों में शामिल कंपनियों को या तो हर्जाना भरना होगा और पश्चाताप करना होगा, या फिर उसी स्तर की तबाही झेलने के लिए तैयार रहना होगा।" क्लिप के अंत में अमेरिका को सीधा संदेश देते हुए कहा गया है- "पछतावा या विनाश? चुनाव आपका है, अमेरिका।"



मिनाब स्कूल हमले और पेंटागन का भी जिक्र

टेलीग्राम पर वीडियो के साथ साझा किए गए संदेश में इन टेक कंपनियों पर अमेरिकी और इस्राइली सैन्य इकाइयों के साथ गुप्त सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। ईरान ने इसमें दक्षिणी ईरान के मिनाब स्थित शजरेह तैय्येब प्राथमिक विद्यालय पर 28 फरवरी को हुए बम हमले का भी हवाला दिया है। अमेरिका-इस्राइल सैन्य अभियान के पहले दिन हुए इस मिसाइल हमले में स्कूल में पढ़ रहीं कम से कम 165 छात्राओं की मौत हो गई थी।

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इसके अलावा, वीडियो में अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) की एक प्रेस विज्ञप्ति की तस्वीर भी दिखाई गई है, जिसमें अमेजन वेब सर्विसेज, स्पेसएक्स और माइक्रोसॉफ्ट के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साझेदारी का जिक्र है।



अमेरिकी सैन्य अभियान की फंडिंग को लेकर अनिश्चितता के बीच आई धमकी

ईरान की यह धमकी ऐसे समय में आई है जब ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान की अवधि और भविष्य को लेकर वाशिंगटन में अनिश्चितता बनी हुई है। 24 नवंबर को न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस सैन्य अभियान के लिए लगभग जनवरी 2027 के अंत तक का बजट (फंडिंग) उपलब्ध है।

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