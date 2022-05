{"_id":"62830af2a7181623887b2ea5","slug":"economic-crisis-in-sri-lanka-only-one-day-s-petrol-left-indian-aid-available-soon","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sri Lanka Crisis: श्रीलंका के पास सिर्फ एक दिन का पेट्रोल, भारत की मदद से दूर होगा पड़ोसी देश का ऊर्जा संकट ","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला,कोलंबो Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 17 May 2022 08:09 AM IST