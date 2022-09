Video: भूकंप प्रभावितों को बीमा कवर देने पर चल रही थी बहस, तभी कांपने लगी धरती, चर्चा छोड़ बाहर भागे सांसद

आप भूकंप के बारे में सोच ही रहे हों, तभी झटके महसूस होने लगें...यह किसी के लिए भी खौफनाक मंजर होगा। यूरोपीय देश लिस्टेंस्टीन में ऐसा ही हुआ है। यहां संसद में भूकंप बीमा पर सत्ता और विपक्ष के सांसद बहस कर रहे थे, तभी भूकंप के दो झटकों से धरती कांप उठी। इसके बाद सभी सांसद चर्चा को छोड़कर बाहर भागने लगे। यह घटना गुरुवार दोपहर की है और इसका वीडियो भी सामने आया है।



दरअसल, लिस्टेंस्टीन की संसद में नागरिकों को भूकंप बीमा देने पर जोरदार बहस चल रही थी। सांसद बेट्टीना पेटजोल्ड-माहर सदन को संबोधित कर रहीं थीं। तभी भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। इसके बाद सांसद हंसने लगीं ओर हंसते-हंसते उन्होंने अपनी बात जारी रखी।

You couldn't make this up. An earthquake in Liechtenstein has interrupted a debate in Liechtenstein's state parliament about...earthquakes. #Erdbeben #Liechtenstein #earthquake pic.twitter.com/zzObnJ4598