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विमान जैसा घर: एयरबस A380 के दीवाने ने अपने घर को बनाया फर्स्ट क्लास केबिन, अनोखी है अरुण की कहानी
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: अमन तिवारी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:32 AM IST
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सार
दुबई के विमान प्रेमी अरुण राजगोपाल ने अपने घर को एयरबस A380 के फर्स्ट क्लास केबिन जैसा बना दिया है। वह इस विमान से 220 बार सफर कर चुके हैं और छह महाद्वीपों में 7.15 लाख मील की यात्रा कर चुके हैं। उनके घर में विमान की असली सीटें और अन्य सामान भी हैं।
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