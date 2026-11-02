विमान जैसा घर: एयरबस A380 के दीवाने ने अपने घर को बनाया फर्स्ट क्लास केबिन, अनोखी है अरुण की कहानी

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दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस ए-380 के दीवाने अरुण राजगोपाल ने अपने घर को भी विमान के फर्स्ट क्लास केबिन जैसा बना दिया है। दुबई में रहने वाले अरुण के घर में एमिरेट्स के शुरुआती ए-380 विमान की दो फर्स्ट क्लास सीटें, केबिन में इस्तेमाल होने वाले लैंप और विमान के पहिए से बनी कॉफी टेबल है। लेकिन उनके घर का सबसे खास हिस्सा एतिहाद एयरवेज के आलीशान निजी सुइट ‘द रेजिडेंस’ का लिविंग रूम है। इसे उन्होंने अपने घर में तैयार करने के लिए एक साल लगाया। अरुण ए-380 विमान से अब तक 6 महाद्वीपों में 7.15 लाख मील की यात्रा कर चुके हैं।अरुण को ए-380 से पहली उड़ान में ही प्यार नहीं हुआ था। चौथी बार इस विमान में सफर करने के दौरान उन्हें इसका खास अनुभव मिला। वे सिंगापुर जा रहे थे और बिजनेस क्लास में बैठे थे। अरुण के मुताबिक, सीटें काफी बड़ी थीं और पिछले हिस्से में बार भी था। इस अनुभव ने उन्हें आराम के नए स्तर का अहसास कराया। अरुण अब तक ए-380 विमान से 220 बार यात्रा कर चुके हैं। चौथी बार इस विमान में सिंगापुर तक सफर करने के दौरान उन्हें इसका खास अनुभव मिला।कभी रिकॉर्ड बनाने वाला विमान, लेकिन कारोबार में पिछड़ा एयरबस ए-340-600 ने 2002 में लॉन्च होने के समय दुनिया के सबसे लंबे यात्री विमान का रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि, उड़ान भरने के बाद के ज्यादातर वर्षों में यह विमान व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाया।इंग्लैंड के ब्रिस्टल में एक पुराने बोइंग 727 विमान को लग्जरी ठहरने की जगह में बदल दिया गया है। ‘पिचएयर’ नाम की यह जगह करीब 1,000 वर्ग फीट में फैली है। इसे स्थानीय कारोबारी जॉनी पामर ने तैयार कराया है। पुराने विमान को शिपिंग कंटेनरों के ढेर के ऊपर रखा गया है। यह सौर और पवन ऊर्जा से अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करता है। यहां ठहरने वाले मेहमानों को 1980 के दशक की आलीशान जीवनशैली का अनुभव मिलता है। विमान में दो लाउंज, एक मुख्य बेडरूम और खुला फ्लाइट डेक है।