ट्रंप की हूती लड़ाकों को चेतावनी: कहा- याद रखें चुनाव के बाद भी मैं ही सत्ता में रहूंगा; ईरान पर साधा निशाना

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ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हूती विद्रोही बहुत खराब व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हमलों के बाद हूती विद्रोहियों ने खुद रुकने का अनुरोध किया था और लंबे समय तक शांत रहे थे। अब वे संभवतः ईरान के कहने पर फिर सामने आए हैं।डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कमजोर राष्ट्र बताते हुए उसकी नौसेना, वायुसेना और अर्थव्यवस्था पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि हूती विद्रोही जानबूझकर तेल की कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः अमेरिकी चुनावों से पहले। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह समझाया जाना चाहिए कि वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और भारी अंतर से जीत पहले ही हासिल कर चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव के बाद वह इस घटना को नहीं भूलेंगे।यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार को सऊदी अरब में तेल ठिकानों के आसपास मौजूद कर्मचारियों और नागरिकों से वहां से निकलने को कहा। समूह ने इन ठिकानों को वैध निशाना बताया। हूती प्रवक्ता याह्या सरी ने यह चेतावनी सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से यमन की राजधानी सना में हूती नियंत्रण वाले इलाके में स्थित यमनी ऑयल कंपनी के अल-सबाह केंद्रीय स्टेशन को खाली कराने के आदेश के बाद दी।गठबंधन के आदेश के कुछ ही समय बाद सना में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। हूती समर्थक मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि सऊदी समर्थित बलों ने राजधानी के अल-सबाहा इलाके में एक तेल प्रतिष्ठान पर हवाई हमले किए। अल जजीरा के संवाददाता यूसुफ मावरी ने कहा कि उन्होंने सना में यमनी ऑयल के अल-सबाह केंद्रीय स्टेशन पर सऊदी अरब के हमले के दौरान विस्फोट की आवाज सुनी।मावरी के अनुसार, सऊदी अरब ने रास ईसा बंदरगाह पर यमनी तेल भंडारण टैंकों और हूती नियंत्रण वाले होदेइदा प्रांत में एक तेल स्टेशन को भी निशाना बनाते हुए दो अन्य हवाई हमले किए।बताए गए विस्फोटों के बाद याह्या सरी ने कहा कि हूती लड़ाके सना में सऊदी समर्थित बलों का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गठबंधन ने सना पर हमला किया, तो सऊदी राजधानी रियाद में इसका कड़ा और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। सरी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि यदि सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन सना पर हमला करता है, तो हूती उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे जिन्हें खाली करने का आदेश दिया गया है।इस चेतावनी में सऊदी अरब के दमाम स्थित अरामको कंपनी के मुख्यालय, किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद में अरामको से जुड़े एक रिफाइनरी परिसर को खाली करने की बात कही गई। अल जजीरा के संवाददाता ने कहा कि अंसार अल्लाह हूती समूह ने अभी तक कोई हमला नहीं किया है, लेकिन जवाबी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है।रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। रविवार को रियाद के हवाई अड्डे पर एक अन्य मिसाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई और 11 लोग घायल हुए।सप्ताहांत में हुए घातक हमलों के बाद कई अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों ने सऊदी अरब और आसपास के देशों के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इनमें एयर फ्रांस-केएलएम, एयर इंडिया, एतिहाद, लुफ्थांसा, डेल्टा, गल्फ एयर और कतर एयरवेज शामिल हैं। सऊदी अरब के गठबंधन ने मंगलवार को कहा कि उसकी सेना ने रियाद के उत्तर में तीन ड्रोन को रोक दिया। सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार का समर्थन करता है।हूती प्रवक्ता ने पिछले सप्ताह से सऊदी अरब के कई हवाई अड्डों और तेल प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के बाद देश के हवाई अड्डों को लेकर अपनी चेतावनी दोहराई। यह घटनाक्रम अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष के फैलाव के बीच सामने आया है।हाल के सप्ताहों में सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमले किए हैं। समूह द्वारा पिछले महीने लाल सागर के तट पर रणनीतिक क्षेत्र पर कब्जा किए जाने के बाद सऊदी अरब यमनी सरकार के 'डॉन ऑफ यमन' नामक जवाबी अभियान का समर्थन कर रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कहा गया कि राज्य में हमलों के लिए हूती विद्रोहियों को परिणाम भुगतने होंगे।