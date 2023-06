Rahul Gandhi: राहुल गांधी बोले- विपक्ष पूरी तरह से एकजुट, 2024 चुनाव के नतीजे लोगों को 'आश्चर्यचकित' करेंगे

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि विपक्ष बहुत अच्छी तरह से एकजुट है और निचले स्तर पर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक छिपी हुई अंतर्निहित निर्माण प्रक्रिया चल रही है और यह अगले आम चुनावों (2024 लोकसभा चुनाव) में लोगों को "आश्चर्यचकित" करेगी। अमेरिका के तीन शहरों के दौरे पर आए गांधी ने यहां नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत के दौरान कई सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की।

#WATCH | "...I asked a rhetorical question... I am the first person in India to be given the highest punishment for a defamation case, in history, since 1947. Nobody has been given a maximum sentence that too on the first offence. That should explain what’s going on to you and my… pic.twitter.com/Fl0b8cr6bL