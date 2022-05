{"_id":"6281e8647be0ec41755a26be","slug":"chinese-instructors-of-confucius-institute-left-pakistan-know-why-china-called-back-them","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chinese instructors Left Pakistan : चीन के प्रशिक्षकों ने छोड़ा कराची का कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, जानिए क्यों वापस बुलाया","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एएनआई, इस्लामाबाद Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 16 May 2022 11:30 AM IST