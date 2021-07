चीन में मंकी बी वायरस: सबसे पहले संक्रमित मरीज की मौत, शरीर में निकल आते हैं बड़े-बड़े फोड़े

कोरोना से जूझ रही दुनिया के सामने अब मंकी बी वायरस का खतरा पैदा हो गया है। चीन में इस वायरस से संक्रमित मिले पहले व्यक्ति की बीजिंग में मौत हो गई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को यह जानकारी दी।

A Beijing-based vet, who was confirmed as China's first human infection case with Monkey B (BV) virus dies: Global Times, China