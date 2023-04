Video: चीन के अस्पताल में भीषण आग का मंजर, जान बचाने के लिए खिड़की पर एसी से लटके दिखे लोग, कई ने लगा दी छलांग

चीन की राजधानी बीजिंग के एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। भीषण आग का मंजर बेहद ही खौफनाक था। आग की लपटें और धुए का गुबार दूर तक देखा जा सकता था। आग से बचने के लिए कुछ लोग एसी पर खड़े हो गए तो वहीं कुछ ने छलांग लगाना शुरू कर दिया। बता दें, अभी तक 71 लोगों को बचाया लिया गया है।



आग के कारणों का नहीं पता

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा बीजिंग के चांगफेंग अस्पताल में हुआ है। फिलहाल हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

NEW: Massive fire breaks out in Beijing hospital. Video show patients using bed sheets to try to escape the blaze, multiple fatalities reported. pic.twitter.com/JGlVBnoj1P