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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लें और समाज व राष्ट्र के कल्याण में अपना योगदान दें।