बोल्सोनारो की बायोपिक पर आपराधिक फंडिंग का शक: बेटे फ्लावियो की बढ़ी मुश्किलें, क्या है पूरा मामला?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी की जांच चल रही है। आरोप है कि एक बदनाम बैंकर से मिले लाखों डॉलर का इस्तेमाल पिता पर बन रही फिल्म के लिए किया गया।जस्टिस डिनो के मुताबिक, जांच में ऐसी संभावना मजबूत हुई है कि संघीय सांसदों के बजट संशोधन और साओ पाउलो शहर की सरकार के जरिए सार्वजनिक धन को बांटने और दूसरी जगह पहुंचाने की एक जटिल व्यवस्था बनाई गई थी।गुरुवार को संघीय पुलिस ने बोल्सोनारो के करीबी सांसद मारियो फ्रियास के खिलाफ कार्रवाई की। फिल्म की निर्माण कंपनी और फ्रियास से जुड़े ठिकानों से दस्तावेज जब्त किए गए।फ्रियास ने फिल्म से जुड़े एक गैर-लाभकारी संगठन को करीब 20 लाख ब्राजीली रियाल भेजे थे। पुलिस को शक है कि आपराधिक संगठन ने यह पैसा ऐसी कंपनियों तक पहुंचाया, जिन्हें कथित तौर पर नियमों के खिलाफ उप-ठेके दिए गए।जस्टिस डिनो ने कहा कि जांच में मजबूत संकेत मिले हैं कि फ्रियास कथित आपराधिक नेटवर्क में केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे। वह बोल्सोनारो के राष्ट्रपति कार्यकाल में कैबिनेट पद पर भी रहे थे। डिनो ने नेटवर्क के संबंध ब्राजील के आपराधिक संगठन फर्स्ट कमांड ऑफ द कैपिटल यानी पीसीसी से होने की आशंका भी जताई है। फ्रियास ने आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी तरह से फिल्म के निर्माण के लिए किसी भी कांग्रेस बजट फंड को आवंटित या उसका इस्तेमाल नहीं किया।यह जांच ऐसे समय सामने आई है जब ब्राजील का सुप्रीम कोर्ट खुद राजनीतिक पक्षपात, भ्रष्टाचार और पुलिस के काम में दखल के आरोपों को लेकर विवाद में है। जस्टिस डिनो और बोल्सोनारो द्वारा नियुक्त जस्टिस आंद्रे मेंडोंसा के बीच भी पुलिस अधिकारियों को लेकर टकराव हुआ। बाद में मुख्य न्यायाधीश एडसन फाचिन ने दोनों के विरोधी फैसलों को निलंबित कर दिया।मामले की एक कड़ी बैंक मास्टर के पतन से भी जुड़ रही है। करीब 16 अरब डॉलर की संपत्ति वाले इस बैंक को पिछले नवंबर में अरबों रियाल की धोखाधड़ी की जांच के बाद बंद कर दिया गया था। इसके पूर्व प्रमुख डेनियल वोर्कारो को इस साल गिरफ्तार किया गया। उनके संबंध फ्लावियो बोल्सोनारो और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरेस समेत कई प्रभावशाली लोगों से सामने आए हैं।