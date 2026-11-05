बांग्लादेश: वेतन बढ़ाने की मांग पर कपड़ा मजदूरों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस से झड़प के बाद 100+ फैक्ट्रियां बंद

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मजदूरों की मांग है कि उनका न्यूनतम मासिक वेतन मौजूदा 12,500 टका से बढ़ाकर 30,000 टका किया जाए। उनका कहना है कि महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों ने उनकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा दिया है। लगातार विरोध के चलते बांग्लादेश के प्रमुख कपड़ा औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है।बांग्लादेश के गारमेंट उद्योग में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, जो ग्रामीण इलाकों से आकर फैक्ट्रियों में रोजगार करती हैं। मजदूरों का कहना है कि मौजूदा 12,500 टका का न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ती महंगाई के बीच पर्याप्त नहीं है। इसलिए वे इसे बढ़ाकर 30,000 टका करने की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक, खाने-पीने की चीजों, आवास और अन्य जरूरी सामानों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में मौजूदा वेतन से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है।कई दिनों से राजधानी ढाका में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का आंदोलन बुधवार को आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों तक फैल गया। नारायणगंज जिले के फतुल्लाह इलाके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस दौरान कई दर्जन लोग घायल हुए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रोथोम आलो के अनुसार, पुलिस ने फतुल्लाह में कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। वहीं, गाजीपुर जिले में मजदूरों ने एक प्रमुख राजमार्ग को जाम कर दिया। इससे यातायात पर भी असर पड़ा।मजदूर आंदोलन का असर बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर साफ दिखाई दे रहा है। ढाका के पास सावर क्षेत्र के अशुलिया में करीब 100 फैक्ट्रियां बंद रहीं। अशुलिया इंडस्ट्रियल पुलिस के अधीक्षक मोमिनुल इस्लाम भुइयां ने बताया कि इलाके में लगभग 100 कारखानों का कामकाज बंद है। वहीं, राजधानी ढाका के मीरपुर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। यह क्षेत्र पिछले कुछ दिनों से मजदूरों के विरोध प्रदर्शन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में कपड़ा और परिधान उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस उद्योग से देश को सालाना करीब 40 अरब डॉलर का निर्यात राजस्व मिलता है। देश में लगभग 2,500 गारमेंट फैक्ट्रियां हैं और करीब 40 लाख कर्मचारी इस क्षेत्र से जुड़े हैं। ऐसे में मजदूरों का आंदोलन और फैक्ट्रियों का बंद होना उद्योग के उत्पादन और निर्यात गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।मजदूरों की वेतन वृद्धि की मांग के बीच बांग्लादेश सरकार ने नया वेतन बोर्ड गठित किया है। इस बोर्ड को कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मुद्दों पर फैसला करने की जिम्मेदारी दी गई है। वेतन बोर्ड के अध्यक्ष सैयद आजाद सुब्हानी ने कहा कि नए वेतनमान के तहत कर्मचारियों को जनवरी में पहली सैलरी मिलेगी।