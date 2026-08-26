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ढाका के नेशनल प्रेस क्लब के सामने मानव शृंखला बनाई गई।

हिंदू संगठन ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

गणपति चक्रवर्ती परिवार के चार सदस्यों की हत्या हुई थी।

पुलिस ने मामले में दो युवकों को हिरासत में लिया है।

सवाल उठने के बाद जांच गुप्तचर शाखा को सौंपी गई।

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यह मामला बांग्लादेश के रंगपुर शहर का है। यहां रिटायर्ड शिक्षक गणपति चक्रवर्ती और उनके परिवार के तीन अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। बंद घर से गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी प्रीतिलता चक्रवर्ती, बेटी अगामी चक्रवर्ती और बेटे प्रियम चक्रवर्ती के शव बरामद हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और दो युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने हत्या के पीछे नशीले पदार्थ को लेकर हुए विवाद की बात कही है।पुलिस के अनुसार, दो युवक पड़ोसी इमारत के रास्ते गणपति चक्रवर्ती के घर की छत पर पहुंचे थे। पुलिस का दावा है कि दोनों वहां याबा नाम का नशीला पदार्थ ले रहे थे। गणपति चक्रवर्ती ने उन्हें देख लिया और इसका विरोध किया। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद गणपति चक्रवर्ती की हत्या कर दी गई। इसके बाद उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की भी जान ले ली गई।मृतकों के परिजन और स्थानीय लोग पुलिस की कहानी से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि केवल दो लोग परिवार के चार सदस्यों की हत्या कैसे कर सकते हैं। हिरासत में लिए गए युवकों के परिवार वालों ने भी दावा किया कि घटना वाली रात वे घटनास्थल पर नहीं थे। इन सवालों के बीच मामले की जांच गुप्तचर शाखा को सौंप दी गई। अब जांच एजेंसी के सामने इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने लाने की चुनौती है।