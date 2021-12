{"_id":"61b4a8d1c5e59068eb124279","slug":"an-employee-in-thailand-allegedly-blew-up-the-oil-warehouse-because-she-was-angry-with-her-boss","type":"story","status":"publish","title_hn":"थाईलैंड: अपने बॉस से नाराज थी महिला कर्मचारी, गोदाम जलाकर राख कर दिया ","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

सार डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, बॉस से नाराज 38 वर्षीय एन श्रिया ने कथित तौर पर कागज के एक टुकड़े में आग लगाकर इसे एक ईंधन कंटेनर पर फेंक दिया,

विस्तार

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, 38 वर्षीय एन श्रिया ने कथित तौर पर कागज के एक टुकड़े में आग लगाकर इसे एक ईंधन कंटेनर पर फेंक दिया, जिससे कंपनी के नाखोन पाथोम प्रांत में स्थित प्रपाकोर्न ऑयल के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना 29 नवंबर की है।



महिला कर्मचारी गिरफ्तार

डेली मेल के मुताबिक, महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आगजनी का आरोप कबूल किया है। कर्मचारी ने दावा किया कि उसने यह चरम कदम इसलिए उठाया क्योंकि वह अपने नियोक्ता पीपत उंगप्राकोर्न से तंग आ गई थी और उसकी शिकायत है कि वह लगातार तनाव दे रहा था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि गोदाम प्रमुख के रूप में काम करने वाली श्रिया कंटेनरों की एक लाइन के पीछे एक कागज के टुकड़े के साथ गोदाम में चल रही है।



एक और क्लिप में एक कंटेनर के ऊपर आग की लपटें दिख रही है। इस एक मंजिला गोदाम में हजारों गैलन तेल टैंक संग्रहीत रहते हैं। इस आग में 40 मिलियन टीबीएच (1.2 मिलियन अमरीकी डॉलर) का नुकसान हुआ। टैंकों में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैल गई और गोदाम से गहरा धुआं निकलने लगा।



40 से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

An employee in Thailand allegedly blew up the oil warehouse because she was angry with her boss.