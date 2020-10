अफगानिस्तानः हिंदूकुश में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 5.2 रही तीव्रता

अफगानिस्तान के हिंदूकुश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार शाम लगभग 3:40 पर यहां भूंकप आया। रिक्टर पैमाने इसकी तीव्रता 5.2 रही। हालांकि, अभी तक इससे कोई जान-माल का नुकसान हुआ है कि इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

An earthquake with a magnitude of 5.2 on the Richter Scale hit Hindu Kush, Afghanistan today at 3:40 pm: National Centre for Seismology pic.twitter.com/mCMG5pxxwI