{"_id":"629131f6e32ab058df05f76d","slug":"america-government-websites-will-be-translated-into-hindi-gujarati-and-punjabi-languages","type":"story","status":"publish","title_hn":"America: अमेरिकी सरकार की वेबसाइट के हिंदी, पंजाबी, गुजराती में अनुवाद का सुझाव","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, वाशिंगटन। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 28 May 2022 01:47 AM IST