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Hindi News ›   World ›   Alcohol consumption US declined first time young people shift trends heavy drinking among 50 to 64 age group

अमेरिका में पहली बार शराब की खपत घटी, युवाओं ने बदला ट्रेंड; 50–64 उम्र में भारी शराबखोरी 36% बढ़ी

Wed, 23 Sep 2026 04:57 AM IST
प्रशांत तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 23 Sep 2026 04:57 AM IST
सार

अमेरिका में पहली बार शराब की खपत में गिरावट दर्ज हुई है। 1.14 लाख से अधिक वयस्कों के अध्ययन के अनुसार, 2022–24 के बीच शराब पीने वालों की हिस्सेदारी करीब 2% और भारी शराबखोरी 8% से अधिक घटी। 18–29 वर्ष के युवाओं में शराब सेवन 5% से अधिक कम हुआ है।

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Alcohol consumption US declined first time young people shift trends heavy drinking among 50 to 64 age group
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

विस्तार
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कोविड महामारी के बाद पहली बार अमेरिका में शराब की खपत में गिरावट दर्ज की गई है। 1.14 लाख से अधिक वयस्कों पर हुए अध्ययन के मुताबिक, 2022 से 2024 के बीच शराब पीने वालों की हिस्सेदारी करीब दो फीसदी और भारी शराबखोरी आठ फीसदी से अधिक घटी। हालांकि, 50 से 64 साल के लोगों में इसका उलटा रुझान दिखा। इस आयु वर्ग में 2018 से 2024 के बीच भारी शराबखोरी 36 फीसदी से ज्यादा बढ़ी। अध्ययन एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। 

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जेन-जी में शराब पीने की दर घटी 
शोधकर्ताओं के मुताबिक, शराब की खपत में कमी में युवाओं की भूमिका अहम रही। 18 से 29 साल के जेन-जी वर्ग में 2022 से 2024 के बीच शराब पीने की दर पांच फीसदी से अधिक घटी। वहीं 30 से 49 साल के मिलेनियल्स में भारी शराबखोरी 17 फीसदी कम हुई। विशेषज्ञों के अनुसार, सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता और शराब को लेकर बदलती सामाजिक सोच इसके संभावित कारण हैं। इसके उलट 50 से 64 वर्ष के लोगों में सामान्य शराब सेवन 2018 से 2024 के बीच करीब चार फीसदी बढ़ा। इसी दौरान भारी शराबखोरी में 36 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई।
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भारी शराबखोरी की सीमा 
अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल एब्यूज एंड अल्कोहलिज्म के अनुसार, पुरुषों में रोजाना पांच या अधिक ड्रिंक अथवा सप्ताह में 15 या अधिक ड्रिंक और महिलाओं में रोजाना 4 या अधिक अथवा सप्ताह में 8 या अधिक ड्रिंक भारी शराबखोरी है।

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