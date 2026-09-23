अमेरिका में पहली बार शराब की खपत घटी, युवाओं ने बदला ट्रेंड; 50–64 उम्र में भारी शराबखोरी 36% बढ़ी

कोविड महामारी के बाद पहली बार अमेरिका में शराब की खपत में गिरावट दर्ज की गई है। 1.14 लाख से अधिक वयस्कों पर हुए अध्ययन के मुताबिक, 2022 से 2024 के बीच शराब पीने वालों की हिस्सेदारी करीब दो फीसदी और भारी शराबखोरी आठ फीसदी से अधिक घटी। हालांकि, 50 से 64 साल के लोगों में इसका उलटा रुझान दिखा। इस आयु वर्ग में 2018 से 2024 के बीच भारी शराबखोरी 36 फीसदी से ज्यादा बढ़ी। अध्ययन एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है।

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