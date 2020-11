अफगानिस्तान: मंत्री का दावा, सुरक्षाबालों ने 60 तालिबानी कमांडरों को मार गिराया

अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों को तालिबान के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। देश के गृहमंत्री ने दावा करते हुए कहा है कि हाल ही में हुई मुठभेड़ों में सुरक्षाबलों ने दक्षिणी हेलमंड और कंधार प्रांत में तालिबान के करीब 60 प्रमुख कमांडरों को मार गिराया है।

More than 60 key Taliban commanders have been killed in recent clashes with security forces in Afghanistan's southern Helmand and Kandahar provinces, says Ministry of Interior: