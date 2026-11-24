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इस शोध में वैज्ञानिकों ने यह देखने की कोशिश की कि एक छोटी-सी कसरत के फौरन बाद दिमाग के अंदर क्या होता है। प्रतिभागियों को 20 मिनट तक एक तय रफ्तार से साइकिल चलाने को कहा गया और कसरत से पहले व बाद में उनके दिमाग की गतिविधियों का आकलन किया गया। खास बात यह रही कि इन प्रतिभागियों के दिमाग में मिर्गी के इलाज के मकसद से पहले ही इलेक्ट्रोड लगे थे। इसी वजह से शोधकर्ताओं को दिमाग में होने वाली विद्युत गतिविधियों को करीब से और सीधे देखने का मौका मिला, जो आम तौर पर इंसानों में काफी चुनौतीपूर्ण होता है।नतीजों में सामने आया कि कसरत के बाद दिमाग में तेज आवृत्ति वाली खास लहरें (जिन्हें रिपल्स कहा जाता है) अचानक बढ़ गईं। ये बेहद कम समय के लिए उभरने वाली विद्युत गतिविधियां हैं। रिपल्स याददाश्त के प्रमुख केंद्र माने जाने वाले हिप्पोकैंपस से शुरू हुईं और उन हिस्सों तक पहुंचीं, जो नई चीजें सीखने और याददाश्त दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। दिमाग में बनने वाले रिपल्स यादों को सहेजने में मददगार होते हैं।कसरत के ठीक बाद दिमाग में रिपल्स में वृद्धि दिखना अपने आप में एक अहम संकेत है। इससे पता चलता है कि साइकिल चलाने, दौड़ने या तेज कदमों से चलने के बाद कई लोगों का मूड अच्छा और दिमाग अधिक सक्रिय क्यों लगता है।अध्ययन में शामिल लोग मिर्गी से जूझ रहे थे, इसलिए यह निष्कर्ष हर किसी पर बिना सोचे-समझे लागू करना जल्दबाजी होगी। फिर भी शोधकर्ताओं का कहना है कि इनमें दिखे पैटर्न स्वस्थ वयस्कों के ब्रेन इमेजिंग अध्ययनों से काफी मेल खाते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि असर का दायरा बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ा बदलाव तब दिखता है, जब कोई एकदम सुस्त दिनचर्या छोड़कर सक्रिय गतिविधि शुरू करता है।ताजा अध्ययन बताता है कि कसरत दिमाग को ऐसी अवस्था में ला सकती है, जहां वोह नई जानकारी को ग्रहण करने के लिए ज्यादा तैयार दिखता है। पहले के शोध भी इशारा करते रहे हैं कि एक बार की कसरत से फैसले लेने की क्षमता, कामों को क्रम से संभालने की योग्यता पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।2025 में प्रकाशित शोधों की समीक्षा पर आधारित एक अध्ययन में पाया गया कि नियमित एक्सरसाइज से किसी भी कारण होने वाली मौत, हृदय रोगों और कैंसर से मृत्यु का जोखिम कम होता है। एक्सरसाइज न सिर्फ दिमाग को सक्रिय करती है, बल्कि स्वस्थ और लंबा जीवन जीने की संभावना भी बढ़ाती है।