एक्सप्लेनर: कितना ताकतवर है रूस का यह युद्धपोत नखिमोव, इसे क्यों कहा जा रहा समुद्र में तैरता सबसे घातक किला?

नखिमोव को कब बनाया गया था?

नखिमोव को सोवियत संघ के दौर में बनाया गया था। इसे 1986 में पानी में उतारा गया और 1988 में नौसेना में शामिल किया गया। उस समय इसका नाम कलिनिन था। बाद में 1992 में इसका नाम बदलकर एडमिरल नखिमोव किया गया। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, इसे 17 मई 1983 को बाल्टिक शिपयार्ड में बनाया जाना शुरू हुआ था, 25 अप्रैल 1986 को पानी में उतारा गया और 30 दिसंबर 1988 को सोवियत नौसेना में शामिल किया गया।



1990 के दशक के अंत में यह सक्रिय सेवा से बाहर हो गया। इसे 1999 से सेवमाश शिपयार्ड में मरम्मत और आधुनिकीकरण के लिए रखा गया। बड़े स्तर पर वास्तविक आधुनिकीकरण का काम 2013 के बाद शुरू हुआ।



रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक, जहाज 1999 से सेवमाश में मरम्मत के दौर में था, जबकि वास्तविक काम 2013 से शुरू हुआ।

करीब 30 साल तक मरम्मत क्यों चली?

नखिमोव की मरम्मत को सामान्य मरम्मत समझना गलत होगा। आधुनिकीकरण के दौरान परियोजना का दायरा इतना बढ़ गया कि यह लगभग पूरी तरह से दोबारा तैयार करने जैसा काम बन गया। इसके कई पुराने युद्धक सिस्टम, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, केबल नेटवर्क और जहाज के अंदर की बड़ी मात्रा में मशीनरी बदली गई।



शुरुआत में इसे करीब 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन काम लगातार आगे खिसकता गया और जहाज 2025-26 में जाकर समुद्री परीक्षणों तक पहुंचा। आधुनिकीकरण की लागत भी काफी बढ़ी। रूसी सरकारी स्रोतों में 2023 में इसकी लागत 200 अरब रूबल यानी करीब 2.3 अरब डॉलर से ज्यादा बताई गई थी।



इस आधुनिकीकरण का पैमाना समझने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि तास ने सेवमाश के हवाले से बताया था कि जहाज में 5,000 से ज्यादा उपकरण, करीब 200 किलोमीटर पाइपलाइन और 1,800 किलोमीटर केबल लगाए जाने थे।