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Flood-like conditions in Rajasthan; torrential rain in UP starting this day; IMD issues alert for 22 districts
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राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, यूपी में इस दिन से मूसलाधार बारिश, 22 जिलों में IMD का अलर्ट
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:23 PM IST
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मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, और इसका असर देश के कई राज्यों में दिखने लगा है। राजस्थान में झमाझम बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं, कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से यूपी में बारिश तेज होगी और कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक आपके शहर में मौसम कैसा रहेगा, इस वीडियों में हम आपको बताने वाले हैं...
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