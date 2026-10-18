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बस्ती: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की मां को दी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह करीब 11:25 बजे बस्ती के तेलिया जोत गांव स्थित पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के आवास पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व सांसद की मां को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
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