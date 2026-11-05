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माइक्रो न्यूज: राहुल गांधी की चुनौती को अमित शाह ने स्वीकारा, दिल्ली में झुग्गीवासियों की बदलेगी किस्मत?

Thu, 05 Nov 2026 07:23 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 05 Nov 2026 07:23 PM IST
Micro News: Amit Shah accepts Rahul Gandhi’s challenge—will the fortunes of Delhi’s slum dwellers change?
माइक्रो न्यूज: राहुल गांधी की चुनौती को अमित शाह ने स्वीकारा, दिल्ली में झुग्गीवासियों की बदलेगी किस्मत?
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