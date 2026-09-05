फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   India News ›   Which remark from 2013, made when he was in the opposition, did PM Modi recall?

जब विपक्ष में थे पीएम मोदी, 2013 के अपनी किस बात को पीएम ने किया याद?

Sat, 05 Sep 2026 09:57 PM IST
Adarsh Jha अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: Adarsh Jha Updated Sat, 05 Sep 2026 09:57 PM IST
Which remark from 2013, made when he was in the opposition, did PM Modi recall?
जब विपक्ष में थे पीएम मोदी, 2013 के अपनी किस बात को पीएम ने किया याद?
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

World Map Changed: UN ने बदला दुनिया का नक्शा, भारत के सपोर्ट से अफ्रीका को मिला इंसाफ

नक्शा
India News
05 Sep 2026

सब देखते रहे,इस लड़के ने मचा दी MP में 'तबाही',अब आनंद महिंद्रा ने

बिट्टू तबाही’
India News
05 Sep 2026

Nepal Flash Flood Update: नेपाल में 600 मासूमों पर टूटा कहर, चारों तरफ मलबा, चीख-पुकार... Balen Shah

Nepal News
India News
05 Sep 2026

पीएम मोदी ने ऐसा क्या पूछा कि शिक्षिका का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए!

पीएम मोदी ने ऐसा क्या पूछा कि शिक्षिका का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए!
India News
05 Sep 2026

सहारनपुर में मस्जिद पर चला बुलडोजर, सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट

इकरा हसन
India News
05 Sep 2026
विज्ञापन

Delhi-NCR Weather Update: Baarish का Red Alert जारी, Traffic-जलभराव की दिक्कत | Heavy Rain | Toofan

Delhi Ncr
India News
05 Sep 2026

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण : मस्जिद पर चला बुलडोजर तो भड़क गए इमरान मसूद

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण : मस्जिद पर चला बुलडोजर तो भड़क गए इमरान मसूद
India News
05 Sep 2026
विज्ञापन

स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार कराने वाली निशु आजाद के लिए राहुल और चंद्रशेखर को क्यों आना पड़ा

निशु आजाद
India News
05 Sep 2026

ईरान अमेरिका युद्ध: परमाणु पहाड़ पर ट्रंप करेंगे हमला? जानें क्या है पिकैक्स माउंटेन

ईरान अमेरिका युद्ध
India News
05 Sep 2026

यूपी में अगले 5 दिनों तक आफत वाली बारिश,लेटे हनुमानजी मंदिर जलमग्न

बारिश
India News
05 Sep 2026

स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बीच भड़के चिराग पासवान, निशु आजाद के लिए क्या-क्या कहा

चिराग पासवान
India News
05 Sep 2026

Weather Forecast 05 Sep 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 05 Sep 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
05 Sep 2026

देश के इन राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, मानसून फिर से हुआ सक्रिय!

Weather Today: देश के इन राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, मानसून फिर से हुआ सक्रिय!
India News
05 Sep 2026

स्वतंत्र भारद्वाज पर लगा पॉक्सो और SC/ST एक्ट, पुलिस का सख्त एक्शन!

स्वतंत्र भारद्वाज पर लगा पॉक्सो और SC/ST एक्ट, पुलिस का सख्त एक्शन!
India News
05 Sep 2026

कश्मीर से कन्याकुमारी तक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में उमड़े भक्त!

कश्मीर से कन्याकुमारी तक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में उमड़े भक्त!
India News
05 Sep 2026

मथुरा के मंदिर में कान्हा के जन्म का उत्सव, देशभर में भक्तो में उत्साह

मथुरा के मंदिर में कान्हा के जन्म का उत्सव, देशभर में भक्तो में उत्साह
India News
05 Sep 2026

गांजा पीकर विमान उड़ाने वाले पायलट को एअर इंडिया ने नौकरी से निकाला

एअर इंडिया
India News
04 Sep 2026

पंजाब सरकार का बड़ा एलान, प्रदेश के 85 हजार कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात

पंजाब सरकार
India News
04 Sep 2026

दिल्ली में भारी बारिश से IGI एयरपोर्ट पर भरा पानी, कई फ्लाइट डायवर्ट

IGI एयरपोर्ट
India News
04 Sep 2026

स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से उठाया

स्वतंत्र भारद्वाज
India News
04 Sep 2026

'मोदी-शाह से कम नहीं ओवैसी',CM रेवंत रेड्डी ने की तारीफ

रेवंत रेड्डी
India News
04 Sep 2026

टीएमसी के बागी 20 सांसदों को राहत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिया बड़ा फैसला

TMC के बागी सांसद
India News
04 Sep 2026

सीजेपी प्रोटेस्ट: निशु आजाद के सपोर्ट में उतरे राहुल गांधी, सरकार पर कर दिया बड़ा एलान

निशु आजाद
India News
04 Sep 2026

कॉकरोच जनता पार्टी: टूट गई सीजेपी, अभिजीत दीपके को झटका देने वाले मनीष हैं कौन?

सीजेपी
India News
04 Sep 2026

श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष : मां के गर्भ से मिली कृष्ण भक्ति! भागवत प्रभु से जानिए भगवान भक्ति का रहस्य

Bhagwat Podcast
India News
04 Sep 2026

ISRO ने लॉन्च किया EOS-05 इमेजिंग सैटेलाइट, चीन-पाकिस्तान पर ऐसे रखेगा नजर!

ISRO GSLV-17 Mission Launch: ISRO ने लॉन्च किया EOS-05 इमेजिंग सैटेलाइट। GSLV-F17/EOS-05 Launch
India News
04 Sep 2026

मायावती ने आकाश आनंद को फिर दिया बड़ा झटका, क्यों छीना राष्ट्रीय संयोजक का पद?

मायावती और आकाश आनंद
India News
03 Sep 2026

दोहा से बेंगलुरु आ रही थी फ्लाइट, बीच हवा में बिगड़ी इंडिगो पायलट की तबीयत और फिर...

इंडिगो पायलट की तबीयत
India News
03 Sep 2026

Nepal Flood 2026 Update: Balen Shah के सामने एक और बड़ी मुसीबत, बाढ़ ने मचाई भयंकर तबाही | Rescue

Nepal Flood
India News
03 Sep 2026

नेपाल बाढ़ त्रासदी: नेपाल को भारत, चीन और अमेरिका से मुआवजा क्यों चाहिए?

नेपाल बाढ़
India News
03 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed