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जब विपक्ष में थे पीएम मोदी, 2013 के अपनी किस बात को पीएम ने किया याद?

अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: Published by: Adarsh Jha Updated Sat, 05 Sep 2026 09:57 PM IST







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जब विपक्ष में थे पीएम मोदी, 2013 के अपनी किस बात को पीएम ने किया याद?

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