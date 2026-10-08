नाना पाटेकर को कब और कहां दी जाएगी अंतिम विदाई? सामने आई पूरी जानकारी

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दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। 8 अक्टूबर की सुबह गोवा में उन्होंने आखिरी सांस ली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ा था। आपको बता दें कि नाना का अंतिम संस्कार पुणे के डोंजे गांव में होगा। बताया जा रहा है कि नाना की इच्छा थी कि उन्हें आखिरी विदाई उनके गांव से ही दी जाए। नाना पाटेकर के पार्थिव शरीर का आज शाम पुणे के पास डोणजे गांव स्थित उनके घर पर लाया जाएगा। पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने इसकी जानकारी दी है।



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