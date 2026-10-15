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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Weather Forecast 15 October 2026: Check the weather conditions in your area | Weather Report Today

Weather Forecast 15 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Thu, 15 Oct 2026 06:00 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Thu, 15 Oct 2026 06:00 AM IST
Weather Forecast 15 October 2026: Check the weather conditions in your area | Weather Report Today
उत्तर भारत में 15 अक्टूबर 2026 को मौसम में अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार बदलाव देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी और कुछ स्थानों पर बादलों का असर है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह और रात के दौरान ठंड बढ़ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम की स्थिति अलग-अलग बनी हुई है। मौसम संबंधी उपलब्ध ताजा जानकारी के अनुसार, कई मैदानी शहरों में तापमान लगभग 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। हालांकि, जिलेवार मौसम और बारिश की संभावना में अंतर हो सकता है। 

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो राजधानी में सुबह मौसम साफ और तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। दिन में धूप निकलने से गर्मी महसूस हो सकती है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि दिन में तापमान 32 डिग्री तक पहुंचने की संभावना वाले हालात रहे। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम अलग-अलग रह सकता है, इसलिए स्थानीय पूर्वानुमान पर नजर रखना जरूरी है। हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम सामान्यतः साफ से आंशिक बादलों वाला रह सकता है। पंजाब के अमृतसर में तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, हालांकि कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर सावधानी जरूरी है। 

राजस्थान में दिन के समय अपेक्षाकृत गर्म मौसम बना हुआ है। जयपुर में तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन में पारा 35 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम और तेज धूप का असर अधिक महसूस हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में मौसम मैदानी इलाकों की तुलना में ठंडा है। शिमला में तापमान करीब 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुबह और रात के समय ठंड बढ़ सकती है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोग गर्म कपड़े साथ रखें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राज्य के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए स्थानीय मौसम चेतावनियां देखना जरूरी है। 

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर का तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और आसमान में बादल छाए रहे। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए यात्रा से पहले सड़क और मौसम की स्थिति की जानकारी लें। लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाकों के कारण सुबह और रात में ठंड अधिक महसूस हो सकती है। फिलहाल, हर जिले के लिए बारिश या बर्फबारी की पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिन अपेक्षाकृत गर्म और पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ठंडा बना हुआ है। लोगों को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की आधिकारिक चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए। खासकर गरज-चमक, बिजली या तेज हवाओं की चेतावनी मिलने पर खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। ध्यान दें कि यह क्षेत्रीय सारांश है; यात्रा या खेती से जुड़े फैसले लेने से पहले अपने जिले का ताजा पूर्वानुमान जरूर जांचें। 
 
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