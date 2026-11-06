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अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: डोनाल्ड ट्रंप की हार पर शशि थरूर का बड़ा बयान
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Fri, 06 Nov 2026 05:39 PM IST
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अमेरिकी मध्यावधि चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अपनी पार्टी को मिली हार के बावजूद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अपनी विदेश नीति के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काफी अधिकार मौजूद हैं।
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