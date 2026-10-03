यूपी राज्यसभा चुनाव 2026: राज्यसभा चुनाव में कौन-किसका बिगाड़ रहा खेल?

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उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है... भाजपा और समाजवादी पार्टी, दोनों ही दलों की नजर अब उन विधायकों पर टिकी है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में अपना टिकट कटने के डर से परेशान हैं। सूत्रों के मुताबिक, दोनों पार्टियां ऐसे असंतुष्ट और नाराज विधायकों को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं... राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के जरिए गणित बिगाड़ने की तैयारी है। विधायकों को मनाने के लिए उन्हें 2027 विधानसभा चुनाव में उनकी पसंद की सीट से टिकट देने का ऑफर भी दिया जा रहा है... हालांकि राज्यसभा चुनाव के लिए सपा ने तो दो प्रत्याशियों के नाम सामने लाकर सस्पेंस खत्म कर दिया है लेकिन भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं... ऐसे में भाजपा-सपा की क्या रणनीति है चलिए बताते हैं आपको...



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