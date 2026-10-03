यूपी राज्यसभा चुनाव 2026: राज्यसभा चुनाव में कौन-किसका बिगाड़ रहा खेल?

Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:11 PM IST
Link Copied
उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है... भाजपा और समाजवादी पार्टी, दोनों ही दलों की नजर अब उन विधायकों पर टिकी है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में अपना टिकट कटने के डर से परेशान हैं। सूत्रों के मुताबिक, दोनों पार्टियां ऐसे असंतुष्ट और नाराज विधायकों को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं... राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के जरिए गणित बिगाड़ने की तैयारी है। विधायकों को मनाने के लिए उन्हें 2027 विधानसभा चुनाव में उनकी पसंद की सीट से टिकट देने का ऑफर भी दिया जा रहा है... हालांकि राज्यसभा चुनाव के लिए सपा ने तो दो प्रत्याशियों के नाम सामने लाकर सस्पेंस खत्म कर दिया है लेकिन भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं... ऐसे में भाजपा-सपा की क्या रणनीति है चलिए बताते हैं आपको...
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।