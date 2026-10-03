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सीजेपी विरोध प्रदर्शन शिवाजी पार्क में अभिजीत दिपके का बयान को रहा वायरल!
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:33 PM IST
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2 अकटूबर के विरोध प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। उन्होंने सरकार और पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करने की चेतावनी दी। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान दिपके का एक भाषम खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि वे हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमें बांट रहे हैं और हमारे वोटिंग के अधिकार छीन रहे हैं। हमें उन्हें हमें बांटने नहीं देना चाहिए। अपने देश और अपने वोटिंग के अधिकारों को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा!
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