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Trump UNGA Speech: ट्रंप ने भारत पर दिया बेतुका बयान, शहबाज शरीफ की कर दी तारीफ
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Pallavi Kashyap
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:42 PM IST
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि मई 2025 में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को बढ़ने से रोका था और पाकिस्तान की तारीफ भी की
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