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स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से उठाया
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:04 PM IST
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जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रा नीशु आजाद के पिता से मारपीट करने वाले आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से हिरासत में ले लिया है। पुलिस को उसके बुलंदशहर में होने की इनपुट मिले थे इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में पहुंची और उसे दबोच लिया।
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