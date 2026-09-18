फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   CISF: Security force will no longer tolerate the looting of the nation's resources; crackdown on mafia in coal

सीआईएसएफ: देश के राष्ट्रीय संसाधनों की लूट अब बर्दाश्त नहीं करेगा सुरक्षा बल, कोयला खदानों में माफिया पर नकेल

Fri, 18 Sep 2026 09:44 PM IST
राहुल कुमार डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Fri, 18 Sep 2026 09:44 PM IST
विज्ञापन
CISF: Security force will no longer tolerate the looting of the nation's resources; crackdown on mafia in coal
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के महानिदेशक प्रवीर रंजन - फोटो : अमर उजाला

भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ माने जाने वाले कोयला क्षेत्रों में अब 'जीरो कोल लीकेज' (कोयले की शून्य चोरी) का संकल्प हकीकत बन रहा है। इसी विजन को जमीन पर उतारने और चुनौतियों से सीधे टकराने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के महानिदेशक प्रवीर  रंजन ने 16 से 18 सितंबर तक झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों (ईसीएल और बीसीसीएल) का अहम दौरा किया।उनका यह दौरा सिर्फ एक रूटीन समीक्षा नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि सीआईएसएफ द्वारा देश के राष्ट्रीय संसाधनों की लूट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

विज्ञापन

 
झारखंड और पश्चिम बंगाल के बेहद दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाकों में सीआईएसएफ के 12,000 से अधिक जवान 10 यूनिट्स में तैनात* हैं। यहां बल ने हाल ही में एमएमडीआर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों टन अवैध कोयला बरामद किया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये है।
विज्ञापन


अंधेरी रातों में छापेमारी, हिंसक भीड़ का सामना और वर्षों से जमे माफियाओं के खिलाफ आधुनिक तकनीकों (जैसे ड्रोन सर्विलांस) का इस्तेमाल करते हुए सीआईएसएफ जवानों ने कोयला खदानों में कानून का राज स्थापित किया है। बल की इस कार्यकुशलता को देखते हुए ही हाल ही में आम्रपाली खदानों की सुरक्षा का जिम्मा भी सीआईएसएफ को सौंपा गया है, जहां जल्द ही बल अपनी तैनाती करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

CISF: Security force will no longer tolerate the looting of the nation's resources; crackdown on mafia in coal
सीआईएसएफ - फोटो : अमर उजाला
ईसीएल सीतलपुर (पश्चिम बंगाल) में सुरक्षा मंथन 
16 सितंबर को महानिदेशक रंजन, एडीजी (उत्तर) बिनीता ठाकुर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ईसीएल सीतलपुर पहुंचे। आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र में कोयला सुरक्षा को लेकर उन्होंने ईसीएल प्रबंधन और पुलिस कमिश्नर के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य फोकस एमएमडीआर एक्ट को सख्ती से लागू करने, अवैध खनन रोकने और सीआईएसएफ, प्रबंधन व स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर रहा। इसके बाद महानिदेशक ने एक संयुक्त सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया। 

उन्होंने जवानों से कहा कि कोयला क्षेत्र में उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते खतरों के प्रति भी जवानों को सतर्क किया।

बीसीसीएल धनबाद: 'जीरो कोल लीकेज' पर जोर 
17 और 18 सितंबर को डीजी सीआईएसएफ ने बीसीसीएल धनबाद का दौरा किया। कोयला नगर परिसर में वृक्षारोपण के बाद उन्होंने लगभग 400 जवानों के साथ सैनिक सम्मेलन में भाग लिया। जवानों से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने महिला बल सदस्यों के योगदान की विशेष सराहना की। महानिदेशक ने जवानों के साथ बैठकर अनौपचारिक माहौल में लंच किया, उनकी समस्याएं सुनीं और सुझावों पर चर्चा की। बाद में, उन्होंने बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, एसएसपी धनबाद और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर 'जीरो कोल लीकेज पॉलिसी' को पूरी तरह से लागू करने की भविष्य की रणनीतियों पर मंथन किया।

तकनीक और सुरक्षा का तालमेल: आईआईटी का दौरा 
अपने दौरे के अंतिम दिन, 18 सितंबर को महानिदेशक ने आईआईटी धनबाद का भी दौरा किया। यहां उन्होंने सीआईएसएफ और आईएसएम के बीच भविष्य में होने वाले एक एमओयू पर चर्चा की। इसका उद्देश्य सीआईएसएफ जवानों के लिए 'माइनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी' और 'साइबर सुरक्षा' जैसे आधुनिक शॉर्ट-टर्म कोर्स डिजाइन करना है। साथ ही, संस्थान में सीआईएसएफ की तैनाती प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

महानिदेशक का यह दौरा स्पष्ट करता है कि सीआईएसएफ सिर्फ पारंपरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है। तकनीक, कड़े कानून (एमएमडीआर) और जवानों के अदम्य साहस के दम पर सीआईएसएफ अब कोयला माफियाओं के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, ताकि देश की ऊर्जा संपदा सुरक्षित हाथों में रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed