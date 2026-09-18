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Nandigram by-election: Congress candidate Milan Pradhan arrested; Mamata Banerjee had extended support
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नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान गिरफ्तार, ममता बनर्जी ने किया था समर्थन का एलान
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:50 PM IST
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नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को एक पुराने कथित हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। खास बात यह है कि गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही ममता बनर्जी ने नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का एलान किया था।
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